Annoncé sur le départ du FC Barcelone depuis l’été dernier, Jasper Cillessen (29 ans) souhaiterait retrouver une place de titulaire, lui qui est le remplaçant de Marc-André ter Stegen en Catalogne. Le portier néerlandais ne devrait néanmoins pas partir à n’importe quel prix, selon les informations du quotidien sportif espagnol AS.

Pour les dirigeants barcelonais, « aucune négociation n’est possible » pour le gardien de but, et il ne quittera pas le club blaugrana à moins de 60 M€, soit le montant de sa clause libératoire. Un prix très élevé, notamment pour un numéro deux. Sous contrat jusqu’en 2021, Cillessen n’a joué que trois matches toutes compétitions confondues cette saison. En cas de départ, le gardien de l’Ajax Amsterdam, André Onana, serait la piste la plus probable pour le suppléer.