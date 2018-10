Et c’est reparti pour un tour ! Plus d’un après son arrivée au PSG, Neymar est de nouveau annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, aussi bien par le journaliste brésilien qui avait révélé son futur transfert à Paris que par les journaux espagnols qui se délectent déjà du feuilleton qui pourrait animer le prochain été. Le FC Barcelone serait, avec le Real Madrid, la destination préférentielle du joueur de 26 ans. Mais ce désir est-il réciproque ? Pas encore, si l’on en croit les propos de Jordi Cardoner, vice-président du Barça, sur les ondes de Ser Catalunya.

« C’est lui qui est parti. Ça aurait été une autre histoire si nous avions voulu le récupérer parce que nous n’avions pas cru en lui (au moment de son départ, ndlr). Mais ce n’est pas le cas », a-t-il d’abord déclaré. « En tout état de cause, si le cas se présentait, nous devrions en parler lors d’une réunion, mais jusqu’à présent le cas ne s’est pas produit. À la réunion du Barça, personne n’a envisagé de récupérer Neymar, c’est aujourd’hui une question à laquelle on ne peut pas répondre parce que personne n’y a pensé ». On semble donc encore sceptique à l’idée d’un retour du côté de la direction catalane.