Avec les absences longue durée de Luis Suarez (33 ans) et surtout plus récemment d’Ousmane Dembélé (22 ans), le FC Barcelone se retrouve démuni sur le front de l’attaque. Quique Setién, l’entraîneur des Blaugranas, espère depuis plusieurs jours pouvoir ajouter un atout offensif dans ses rangs en tant que joker médical, qui ne pourrait toutefois que disputer des rencontres de championnat et non de Ligue des champions. Et Sport et Mundo Deportivo précisent que la Liga a accepté la requête catalane.

L’actuel 2e du championnat ibérique est confiant à l’idée de pouvoir s’offrir un renfort offensif dans les prochaines heures, selon le quotidien catalan. L’heureux élu, qui doit jouer en Espagne ou être libre de tout contrat, devrait être Ángel Rodriguez (il fêtera ses 33 ans le 26 avril prochain), l’attaquant évoluant à Getafe. Les discussions entre les différentes parties seraient très avancées, toujours d’après Sport. Samedi, le Barça s’est imposé devant les Azulones (2-1). Rentré en jeu à la 52e minute, Ángel Rodriguez a inscrit l’unique réalisation de Getafe au Cam Nou mais n’a pas célébré son but. De quoi laisser présager son arrivée en Catalogne ?