Ce matin, le quotidien espagnol Sport lâchait sa nouvelle information, celle d’un accord de principe entre le FC Barcelone et Neymar sur les contours d’un contrat (5 ans, et une rémunération à la baisse par rapport à celle perçue au PSG). Selon les informations du Parisien, un tel accord n’existe pas encore mais les Blaugranas sont désormais bel et bien sur le dossier.

Le journal francilien relate en effet que Josep Maria Bartomeu, le président catalan, a exposé à ses interlocuteurs depuis quelques jours vouloir tout faire pour parvenir à ramener Neymar au Camp Nou, deux ans après son départ fracassant. Le PSG, de son côté, attend de découvrir jusqu’à où le Barça pourrait aller, financièrement parlant, pour réfléchir à une telle issue.

