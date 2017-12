Prêté pour deux saisons à l’OGC Nice, le défenseur central brésilien Marlon ne demeure pas un titulaire indiscutable aux yeux de Lucien Favre. La nouvelle recrue niçoise a en effet disputé neuf matchs (7 en Ligue 1 et 2 en Ligue Europa) depuis son arrivée sur la Côte d’Azur.

Mundo Deportivo annonce ce vendredi que la situation du joueur inquiète le FC Barcelone en interne. A Nice, on estimerait qu’il ne progresserait pas suffisamment pour être installé dans le onze de départ et qu’il ne répondrait pas aux attentes. Un constat alarmant qui interpelle fortement les dirigeants catalans. Et si le cas Marlon devenait un problème pour Nice et le FC Barcelone ?