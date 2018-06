Sport l’a annoncé ce mardi, Robert Navarro (16 ans), grand espoir de La Masia du FC Barcelone, devrait rejoindre, libre, Jordi Mboula (19 ans), autre ancien de la maison blaugrana, du côté de l’AS Monaco. Un nouveau départ au sein du centre de formation du Barça qui fait grincer des dents chez les socios. En marge de la conférence de presse de présentation d’Éric Abidal au poste de secrétaire technique, le manager général azulgrana Pep Segura a tenu à se montrer clair au sujet de la politique du club en matière de jeunes.

« Le club continue à travailler pour former des jeunes. Nous devons aussi être conscients que le football a changé sur le plan des jeunes. En ce sens, le club a fait des modifications importantes quant aux décisions salariales pour les jeunes. Nous avons fait ce qu’il faut pour pouvoir lutter avec la concurrence internationale. Nous avons rectifié deux fois la grille salariale des jeunes ces derniers mois. Nous essaierons toujours d’aider les jeunes qui veulent réussir ici. Mais nous ne sommes pas prêts à payer les montants fous et obscènes que nous réclament les agents pour que les jeunes formés au club restent. Nous avons mis en place une stratégie. Pour tous les joueurs qui veulent rester avec nous et que nous considérons préparés pour le Barça, nous ferons un effort, mais sans jamais céder aux exigences folles des agents qui les proposent aussi à d’autres clubs. Nous ne dépenserons que des sommes cohérentes », a-t-il martelé. Le message est passé.