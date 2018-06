De nos jours, les talents sont de plus en plus précoces. L’attaquant du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko confirme cette tendance. A seulement 13 ans, le phénomène affole tous les compteurs avec les Marsupiaux en U17. Auteur de 30 buts et 4 passes décisives en 16 matches joués, le natif de Yaoundé pulvérise les records.

Forcément, une telle feuille de route attise forcément les convoitises. D’après le Mundo Deportivo, le FC Barcelone suit avec attention la progression du jeune camerounais. Des scouts sont régulièrement envoyés pour le superviser. Nul doute que si ce dernier continue sur ce rythme, le club catalan passera à la vitesse supérieure.