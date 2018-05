L’Équipe avançait il y a quelques jours que le Paris SG songeait sérieusement à Wendell (24 ans) pour succéder à Layvin Kurzawa (25 ans), sur le départ, sur le flanc gauche de sa défense. Une information qui n’est pas passée inaperçue en Allemagne. Pour Bild, le directeur sportif du Bayer Leverkusen Rudi Völler a répondu fermement.

« Nous ne voulons pas vendre Wendell. Et il n’y a pas non plus d’offre officielle. Nous sommes très détendus à ce sujet. Il y aura des rumeurs encore et encore au cours des prochaines semaines au sujet de nos joueurs. Mais je m’inquiéterai plus si ce n’était pas le cas. Mais pour jouer sur les trois tableaux la saison prochaine (Bundesliga, Europa League et Coupe d’Allemagne), nous avons besoin de nos meilleurs joueurs », a-t-il expliqué. Également interrogé par Bild, le Brésilien a botté en touche. « Je n’ai pas entendu parler du PSG ».