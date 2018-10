Arrivé en 2017 dans la Ruhr, Jadon Sancho s’éclate cette saison avec le Borussia Dortmund. Il est même actuellement le meilleur passeur européen (7 passes en 7 matchs de Bundesliga). Pourtant, il aurait pu atterrir, toujours en Bundesliga, mais plus au sud. Selon Bild, le Bayern Munich a refusé de l’engager, alors qu’il évoluait encore avec Manchester City.

Les dirigeants bavarois n’ont pas été convaincus par l’Anglais de 18 ans, et n’ont pas continué leurs efforts. Le BVB en a donc profité pour l’enrôler, contre un chèque de 8 M€ environ. Bien leur en a pris : ses performances (10 matchs toutes compétitions confondues, 1 but, 8 passes décisives) l’ont même amené jusqu’à la sélection des Three Lions.