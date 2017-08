Et un Klassiker pour débuter la saison en Allemagne. Ce soir au Signal Iduna Park, le champion en titre, le Bayern Munich, affrontait le Borussia Dortmund, vainqueur de la Coupe d’Allemagne.

C’est le Bayern qui a fini par l’emporter aux tirs au but (5-4) après avoir fait match nul 2-2 dans le temps règlementaire. Le vainqueur a à chaque fois recollé au score dans cette rencontre puisqu’après les buts de Pulisic (12e) et Aubameyang (71e), les Bavarois sont revenus par Lewandowski (18e) et Piszczek contre son camp (88e).

