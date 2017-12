Décidément, ce n’est pas l’année des gardiens de but au Bayern Munich. Après la blessure de longue durée de Manuel Neuer, l’habituel numéro 1, Sven Ulreich aurait dû assurer l’intérim. Sauf que le deuxième gardien de but s’est aussi blessé et la formation bavaroise a dû sortir de sa retraite (en septembre dernier) Tom Starke, 36 ans, pour prendre la relève dans les buts alors qu’Ulreich s’était blessé aux adducteurs à l’échauffement contre l’Eintracht Francfort. Par conséquent, le club, leader de Bundesliga et champion en titre, s’est penché sur le cas des gardiens et envisage très sérieusement de recruter un nouveau gardien dès cet hiver.

Sauf que le Bayern Munich ne fait jamais les choses comme les autres et viserait le portier du Bayer Leverkusen, actuel cinquième de Bundesliga, Bernd Leno, âgé de 25 ans d’après les informations de Bild, ce lundi matin. Le Bayer Leverkusen serait au courant de l’intérêt du Bayern Munich, mais ne serait pas disposé à le laisser partir cet hiver. Dans ce cas, les Bavarois espèrent convaincre leurs homologues d’un transfert plus un échange de Sven Ulreich, en fin de contrat en juin prochain, pour les contenter. Si cela ne passe pas, le Bayern Munich pourra toujours activer la clause de Leno qui est de 18 millions d’euros. Quoi qu’il arrive, le Bayern devrait disposer d’un nouveau gardien, reste à savoir quand...