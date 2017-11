Joshua Kimmich fait de plus en plus l’unanimité au Bayern Munich mais aussi en Allemagne. Arrivé en Bavière en 2015, le joueur polyvalent du secteur défensif impressionne de plus en plus. BILDplus est même actuellement en train de réaliser une série vidéo sur lui.

D’après SportBILD ce mercredi, l’international allemand devrait prolonger son contrat chez le champion d’Allemagne. Manchester City et le FC Barcelone convoitaient récemment le joueur. C’est pourquoi le Bayern projette d’étendre de trois saisons le bail de Kimmich. De 2020, il passera à 2023. Evidemment, son salaire annuel de 3 millions d’euros par an sera augmenté.