S’il est souvent cité avec la Juventus Turin ou le Real Madrid, Cristiano Ronaldo reste avant tout proche du Portugal, pays avec lequel il a remporté l’Euro 2016 en France. Et l’attaquant est très proche de tout ce qui touche à l’actualité sportive de son pays, dont les sélections portugaises féminine. En effet, la sélection des moins de 17 ans féminine du pays est parvenue à se qualifier pour l’Euro 2020. Pour les féliciter, le joueur de l’actuel leader de Serie A a offert à chaque joueuse une paire de crampons, le tout, accompagné d’une lettre lue à haute voix afin d’expliquer son geste.

« Quand j’étais enfant, j’avais un rêve simple, mais complètement fou. Pas l’un de ces rêves que vous faites quand vous dormez. Non, c’était l’un de ces rêves que vous voulez tellement que cela vous tient éveillé la nuit. Je voulais devenir le meilleur footballeur du monde. J’ai consacré ma vie à ce rêve,que ce soit à la salle de sport ou à l’entraînement, en faisant tout ce qui était nécessaire pour le rendre possible. C’est tellement important d’avoir un rêve.Et encore plus de travailler dur pour y parvenir. J’ai réalisé mon rêve et j’espère que vous pourrez aussi réaliser les vôtres. Poursuivez-les sans hésiter. Si je l’ai fait, vous pouvez le faire aussi. Félicitations pour votre qualification. Restez concentrées et pensez à la prochaine victoire. Bonne chance et profitez bien de ces chaussures. À bientôt, Cristiano Ronaldo » a-t-il écrit.