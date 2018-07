La Croatie est passée tout proche de sa première étoile, mais face à l’équipe de France dimanche, la sélection de Zlatko Dalic a perdu 4-2 en finale de la Coupe du Monde 2018. Et trois jours après cette désillusion, la Fédération croate de football a décidé de réaliser un beau geste.

Douze maillots de la sélection vont en effet être envoyés en Thaïlande. Ces tuniques seront données aux douze enfants qui ont été sauvés il y a quelques jours. Les jeunes footballeurs avaient en effet été coincés plusieurs jours dans une grotte avec leur entraîneur. Un geste très classe de la part de la Croatie.

Croatian Football Federation sends 12 national team jerseys to young footballers in @FAThailand who were saved in the recent cave rescue operation. #BeProud #Croatia #Family pic.twitter.com/Xc6PadgyvF

— HNS | CFF (@HNS_CFF) 18 juillet 2018