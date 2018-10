À l’occasion du match entre Manchester United et la Juventus, remportée hier par les Bianconeri à Old Trafford (0-1), Cristiano Ronaldo a retrouvé son ancien club avec beaucoup d’émotions. Il a pu également recroiser l’homme qui l’a fait venir en Angleterre et qui l’a révélé aux yeux du monde : Sir Alex Ferguson.

Sur son compte Twitter, la star portugaise a rendu un bel hommage au légendaire manager des Red Devils. « Un grand coach et surtout un homme merveilleux. Il m’a enseigné tant de choses sur et en dehors du terrain. C’est bon de te voir en forme, Boss ! », peut-on lire en légende d’une photo des deux hommes. Après une hémorragie cérébrale en mai dernier, Ferguson était de retour dans les travées du Théâtre des Rêves le mois dernier. Il avait même eu droit à une standing ovation.

A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss ! pic.twitter.com/Ql4dcuJvCW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 24 octobre 2018