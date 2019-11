En fin de saison dernière, le Real Betis Balompié s’était séparé de son entraîneur Quique Setién après une saison qui s’était conclue sur une piteuse 10e place. Rubi l’a alors remplacé au pied levé, mais cela n’a pas arrangé les problèmes des Verdiblancos. Irréguliers et en grande difficulté offensivement, ces derniers pointent à une triste 17e place après 13 journées.

Toujours en poste, Rubi voit son avenir de plus en plus menacé et les dernières tendances ne vont pas dans son sens. D’après les indiscrétions d’Estadio Deportivo et de Canal sur Radio, les dirigeants du Real Betis Balompié sont en discussions avec Quique Setién pour un retour du technicien ibérique. Reste à savoir si ce dernier décidera d’aider la formation andalouse.