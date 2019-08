Alors qu’il ne lui reste plus qu’un de contrat, le Borussia Dortmund s’inquiète de l’avenir de son latéral gauche, Raphaël Guerreiro (25 ans). Courtisé par le Paris Saint-Germain, le Portugais pourrait ne plus être sujet à un départ tout en prolongeant en Allemagne annonce Ruhr Nachrichten.

« Ces derniers mois, nous avons tenté de persuader Raphaël de prolonger le contrat. Nous n’avons pas réussi jusqu’à présent. Si l’entraîneur s’exprime avec tant d’optimisme, il lui a peut-être parlé une fois de plus et il en sait plus que moi », annonce Hans-Joachim Watzke, directeur général du BVB. Le défenseur le sait, le récent vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne (2-0 face au Bayern Munich) veut prolonger l’aventure de l’ancien Lorientais. « Raphaël connait notre position. Nous allons certainement nous asseoir à nouveau » déclare Michael Zorc, le directeur sportif du club. Et Lucien Favre ne serait pas innocent dans l’avancée de ce dossier.

