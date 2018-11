En fin de contrat en 2020, Christian Pulisic est annoncé à Chelsea ou encore à Liverpool. Le Borussia Dortmund a certes posé les barbelés autour de sa pépite mais un mouvement n’est pas exclure. Selon Bild, les Marsupiaux auraient déjà pris les devants en cochant le nom de Thorgan Hazard. Cette saison, l’ailier de 25 a déjà inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 11 matches de Bundesliga.

Cette arrivée pour être accompagnée de deux départs. Peu utilisé cette saison où ils jouent un rôle de remplaçant, Julian Weigl (23 ans) et Sebastian Rode (28 ans) pourrait quitter le club de la Ruhr. Selon Sport Bild, Arsenal pourrait passer à l’attaque pour le premier et Stuttgart serait intéressé par le second.