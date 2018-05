On ignore encore qui sera le prochain entraîneur du Borussia Dortmund, Peter Stöger étant sur la sellette. En revanche, Bild annonce déjà l’identité du futur gardien de but du BVB. L’heureux élu serait Marwin Hitz (30 ans). Le gardien de but international suisse (2 sélections) est titulaire dans les buts du FC Augsbourg depuis 2013 (140 matches en Bundesliga, 1 but marqué !).

Libre en juin, il a décidé, selon Bild, de rejoindre le club de la Ruhr, où il sera en concurrence avec son compatriote Roman Bürki (27 ans). Une page se tourne à Dortmund, puisque le vétéran Roman Weidenfeller (37 ans) raccroche les gants à l’issue de la saison après 16 années de bons et loyaux services.