Pour sa première saison à la tête du Borussia Dortmund, Lucien Favre est bien parti pour décrocher le titre en Bundesliga (7 points d’avance sur ses plus proches poursuivants, le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich). Plus que les résultats, l’équipe du technicien suisse affiche un visage séduisant et résolument offensif. Il n’est donc pas étonnant de voir que la direction du BVB souhaite déjà prolonger son bail, qui court actuellement jusqu’en juin 2020.

« Il est logique que nous voulions lui parler prochainement d’une prolongation parce qu’il fait tout simplement du bon travail. Notre coopération est excellente, alors nous souhaitons la poursuivre. La progression de notre équipe est très bonne. C’est d’abord et avant tout le mérite de Lucien. Il n’y a pas de plan de route, mais nous trouverons le bon moment pour discuter. Nous ne nous mettons pas de pression », a annoncé le patron des Borussen Hans-Joachim Watzke dans les colonnes de Sport Bild. Selon la publication allemande, un entretien au sommet pourrait se tenir le mois prochain. À noter que l’ancien coach de l’OGC Nice ne dispose pas de clause de sortie dans son bail.