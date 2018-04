Entre le Paris Saint-Germain, Chelsea, le Bayern Munich et Arsenal, la valse des tacticiens promet d’être particulièrement passionnante cet été. Parmi les entraîneurs les plus ciblés, Lucien Favre, actuel entraîneur de l’OGC Nice. Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs évoquent un possible départ du tacticien helvète. Une mystérieuse clause faciliterait même son départ.

Annoncé avec insistance du côté du Borussia Dortmund, son nom est cette fois-ci associé à son ancien club du Borussia M’gladbach, club qu’il a entraîné entre 2011 et 2015. Et à écouter les dires du directeur sportif Max Eberl, son passage chez les Fohlen a été un bon souvenir, et un retour n’est pas à exclure. « C’est concevable à un moment donné. Lucien a fait du bon travail à Gladbach. J’ai toujours très bien travaillé avec lui. C’était une collaboration critique, mais nous avons quand même passé un bon moment » , a-t-il déclaré dans des propos relayés par Bild.