Thomas Tuchel l’a encore dit et répété samedi dernier, le Paris SG, après avoir tenté Stanislas Lobotka (23 ans, Celta Vigo) et d’autres en fin de marché estival, se cherche toujours un milieu de terrain défensif pour le mercato d’hiver. RMC Sport en sait un peu plus sur ce dossier.

La radio explique en effet que le club de la capitale, toujours dans le viseur de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, mettra 30 M€ à disposition de son coach et de la direction sportive pour renforcer ce secteur de jeu. Comme nous vous l’annoncions lundi, Abdoulaye Doucouré (25 ans, Watford) est l’une des pistes creusées par les Rouge-et-Bleu.