En souffrance face au promu Portimonense qui avait ouvert le score à la surprise générale par Fabricio (0-1, 56e), le Benfica Lisbonne a réussi à renverser la vapeur grâce à un penalty (litigieux) de Jonas (1-1, 60e) avant une demi-volée magistrale d’André Almeida (2-1, 78e).

Le champion en titre du Portugal peut remercier son latéral droit portugais de 26 ans, qui a peut-être déjà inscrit le but de l’année. La frappe, pure et instantanée, est d’autant plus remarquable puisque le joueur était très excentré sur l’action. Le ballon a survolé la défense et lobé le gardien pour se loger dans la lucarne. Magistral.