Pendant les matches de Ligue des Champions du soir, la deuxième division anglaise était aussi sur le grand rectangle vert. Dans la rencontre qui a opposé Wolverhampton à Derby County, Ruben Neves a été l’auteur d’un but exceptionnel.

Suite à un corner, le ballon est renvoyé dans l’axe. Le milieu de terrain portugais se lève le ballon avant de le reprendre de volée. Grâce à ce but et à cette nouvelle victoire (2-0), les Wolves comptent 91 points au classement et ont désormais 11 points d’avance sur leur dauphin Fulham.