Le 22 août 2004, Zlatan Ibrahimovic inscrivait un but d’anthologie. Alors âgé de 22 ans, le tout jeune buteur suédois étonnait les Pays-Bas et se révélait aux yeux du monde entier sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam. 13 ans plus tard jour pour jour, nous vous proposons un petit flash back sur un but dont on ne se lasse décidément pas de regarder...