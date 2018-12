C’est tombé, le Paris Saint-Germain affrontera Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Sauf que pour les Red Devils ces mois de février et de mars ne vont pas être commodes.

Le 12 février les hommes de Mourinho recevront donc le PSG, le 23, ce sera au tour de Liverpool de se présenter à Old Trafford. Le 26, les Mancuniens affronteront Crystal Palace avant de recevoir Southampton le 2 mars. Et après, ça s’enchaîne ! Match retour contre le Paris SG (6 mars) avant d’aller affronter Arsenal trois jours plus tard (9 mars) et finir en beauté avec le derby de Manchester contre City le 16 mars. Bonne chance.