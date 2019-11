Le match de championnat entre Fribourg et l’Eintracht Francfort (1-0) avait dégénéré après une scène surréaliste. Alors que les deux équipes entrainetn dans le temps additionnel de la rencontre, le capitaine de l’Eintracht, David Abraham, était allé percuter de manière volontaire l’entraîneur adverse, Christian Streich, pour récupérer un ballon sorti en touche.

Un geste qui a débouché sur une bagarre générale et l’expulsion d’Abraham et du milieu de terrain de Fribourg Vincenzo Grifo. Aujourd’hui, la commission de discipline allemande a rendu son verdict. Grifo a ainsi écopé d’une suspension de trois matches. Quant à Abraham, il a été suspendu pendant sept semaines (6 matches) et doit payer une amende de 25 000€. Francfort a fait appe.