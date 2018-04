Le Paris SG se demande s’il doit ou non recruter un gardien cet été. Et au rang des cibles parisiennes, le nom d’Alisson (25 ans), titulaire à l’AS Roma et en sélection du Brésil, revient souvent avec insistance. Son représentant a notamment démenti tout contact au micro de RMC Sport.

« Pour l’instant, il n’y a rien. C’est un moment délicat pour le joueur, il a encore une demi-finale de Ligue des champions à jouer, c’est trop tôt pour parler de mercato. Même si le PSG est évidemment un super club », a confié l’agent Fabrizio Ferrari. C’est dit.