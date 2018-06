As assurait mercredi que l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah (25 ans) avait été proposé au FC Barcelone en cas d’échec dans le dossier Antoine Griezmann (27 ans, Atlético Madrid).

Une information démentie par son représentant Ramy Abbas sur son compte Twitter. « Cela n’est jamais arrivé. Vous avez besoin de meilleures sources As ! », a-t-il lâché. C’est dit !

This never happened. @English_AS you need better sources. https://t.co/Y4OpwkoNYV

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 6 juin 2018