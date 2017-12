Ce matin, Marcelino Garcia Toral a été admis à l’hôpital San Pedro de Logroño au sud de Bilbao après un accident de la route. L’entraineur de Valence aurait percuté un sanglier avec sa voiture. Hors de danger, le coach espagnol du club deuxième de Liga a fait passer un message sur le site officiel du Valence FC :

« Marcelino souhaite remercier publiquement les médecins et tout le personnel de l’hôpital San Pedro de Logroño pour le traitement et l’affection qu’il a reçu pendant son passage. Il remercie également les pompiers de la ville et leur service d’assistance routière pour la rapidité de leur réaction. Enfin, il aimerait montrer sa gratitude à tous ceux qui se sont intéressés à sa santé et à celle de sa famille. »