Ces derniers temps, la presse italienne n’a pas épargné la nouvelle direction de l’AC Milan. En clair, elle remet en question la viabilité des nouveaux propriétaires du club rossonero, faisant ainsi écho à l’inquiétude d’une possible sanction de l’UEFA. Une campagne de presse qui n’est pas du goût du président Li Yonghong qui ne s’est pas privé de publier un communiqué sur le site officiel du club pour mettre les choses au point.

« Le processus d’achat AC Milan a toujours été réalisé avec la plus grande transparence, le respect des règles et la justesse, avec le soutien et les conseils de conseillers financiers et juridiques internationaux. Toutes les procédures ont été suivies en totale conformité avec les lois et pratiques en vigueur. Toutes les institutions financières, les organisations sportives et les autorités concernées ont reçu la documentation requise ou requise pour évaluer et approuver le processus de « clôture » et les qualifications de la nouvelle propriété qui gère actuellement l’équipe. Ce que j’ai lu ces jours-ci ne reflète absolument pas la réalité des faits. Par conséquent, tout en considérant le Groupe que je préside, AC Milan S.p.A., et moi-même comme parties lésées de cette campagne médiatique regrettable et inacceptable basée sur des spéculations et des informations trompeuses, nous nous réservons le droit de prendre toutes les mesures légales nécessaires pour protéger l’image. »