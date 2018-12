Mercredi soir se tenait un match important en Serie A entre l’Inter Milan et Naples. Si les Nerazzurri l’ont emporté sur le terrain, ils ont perdu le match du respect puisque le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a été victime de cris et injures racistes durant la rencontre. Le monde du foot est vite monté au créneau pour dénoncer ce nouvel acte déshonorant et apporter son soutien au joueur du Napoli.

L’Inter s’est fendu, de son côté, d’un communiqué pour rappeler les valeurs qui l’animent. « Depuis le 9 mars 1908, L’INTER est synonyme d’intégration, de bienvenue et d’avenir. Ensemble avec notre ville, nous avons toujours lutté pour un avenir sans discrimination. Nous nous engageons pour le territoire en nous faisant porte-parole de ces valeurs qui ont toujours été une source de fierté pour notre club. L’Inter est présent dans 29 pays du monde, du Cambodge à la Colombie, où plus de 10 000 enfants sont impliqués dans le projet Inter Campus, qui vise à restaurer leur droit de jouer dans des contextes délicats, activités dont l’importance a été reconnue par l’ONU. Depuis une nuit il y a 110 ans, nos fondateurs ont apposé leur signature sur ce qui a été notre voie, nous avons dit non à toute forme de discrimination. C’est pour cette raison que nous nous sentons obligés aujourd’hui, encore une fois, d’affirmer que quiconque ne comprend pas et n’accepte pas notre histoire, cette histoire, n’est pas l’un des nôtres. »