Le syndicat des joueurs en Espagne (AFE) ainsi que le syndicat international des joueurs (FIFPRO) ont pris position pour la santé et le bien-être des joueurs. L’UNFP en a fait de même et a donné le pouls des joueurs et joueuses évoluant en France par le biais d’un communiqué. Pour l’Union National des Footballeurs Professionnels, les joueurs sont globalement satisfaits des mesures prises pour le moment par les organismes officiels.

« L’UNFP est régulièrement – et ce depuis le début de la crise - en contact avec les joueuses et les joueurs sur un sujet qui affecte, bien évidemment, le football et les footballeurs. Il en ressort que les acteurs sont, à ce jour, inquiets pour la santé des personnes vulnérables, persuadés en ce qui les concerne – et à juste titre – que les mesures de prévention prises par les clubs vont dans le bon sens et qu’ils sont parfaitement suivis et encadrés par le staff médical de leur club, dont la compétence ne peut être remise en cause. Ils comprennent et approuvent, également, les décisions prises par les autorités administratives et sportives et ont bien conscience que, s’il n’est jamais plaisant de jouer dans un stade vide, c’est une mesure de protection nécessaire à la santé du plus grand nombre. Aucun intérêt, qu’il soit sportif ou économique, ne saurait justifier à leurs yeux de mettre en danger les spectateurs, les représentants des médias et, bien évidemment, les différents personnels des clubs. »