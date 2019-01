C’est une obsession pour le PSG et ses propriétaires qataris depuis 2011 : la victoire en Ligue des Champions. Pour le moment, la formation francilienne n’a jamais réussi à dépasser le stade des quarts de finale et reste même sur deux échecs de suite en 8e de finale. Cette saison, le PSG aura une double rencontre périlleuse face à Manchester United. Sur Canal Plus, Neymar, qui a déjà remporté la Ligue des Champions en 2015 avec le Barça, a donné quelques conseils à son équipe pour enfin la gagner.

« Il faut grandir au moment juste de la compétition, et le moment juste c’est maintenant où l’épreuve touche à sa fin. Alors, il faut que tout le monde soit bien préparé, uni, bien sur le plan physique pour non seulement attaquer mais aussi défendre, qui est le plus important. (...) Je crois que l’on défend plutôt bien. Lors des deux matchs les plus importants de la saison, contre le Liverpool et l’Étoile Rouge, on s’en est très bien sorti. On a très bien défendu et attaqué. Ça va de mieux en mieux. » Au PSG et au Brésilien de transformer ces paroles en actes dans les semaines à venir.