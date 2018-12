Sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie depuis quelques mois maintenant, Djamel Belmadi réussit pour le moment sa mission à la tête des Fennecs. Interrogé longuement par Le Buteur, l’homme fort des Verts a évoqué plusieurs sujets dont le cas Adam Ounas. « Personne ne peut lui enlever l’énorme envie de jouer qu’il a, notamment pour l’Equipe nationale, je dirai qu’il n’a pas assez joué en sélection. Depuis qu’il est avec l’Algérie, Adam n’a même pas 90’ dans les jambes. Vous vous rendez compte ? Que dira Ancelotti si je le fais jouer d’entrée ? Un élément qui ne joue pas sous sa coupe se trouve titulaire en sélection ? Il a beaucoup de qualités mais ce n’est pas en ayant uniquement des qualités intrinsèques qu’on peut prétendre commencer un match en Equipe nationale. Pour notre part, déjà on le convoque régulièrement, on le protège et on lui donnera du temps de jeu mais il y a des étapes à suivre ».

Puis, il a ajouté avoir eu une conversation avec lui : « Bien sûr. Je lui ai dit : « Adam, il faut que tu ailles jouer mon ami, le mercato arrive en janvier, il faut que tu cherches du temps de jeu et que tu trouves une solution (...) Il m’a dit que ça va se faire ! Mais je l’espère pour lui. C’est tout le mal qu’on lui souhaite. Qu’il aille dans un club en prêt ou autre chose, je ne mêle pas des affaires administratives. Moi, mon seul souci est de voir Adam compétitif, pour pouvoir le voir beaucoup plus performant ».