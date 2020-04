Légende du football argentin qui a notamment marqué de son empreinte la finale de la Coupe du monde 1978 avec l’Albiceleste, Mario Kempes a accordé son temps à Tuttomercatoweb. Une interview où il a donné un conseil mercato assez précieux pour l’un de ses successeurs, Lautaro Martinez. L’attaquant de 22 ans qui réalise une excellente saison (16 buts en 31 matches) avec l’Inter Milan fait l’objet d’un intérêt du FC Barcelone. Son aîné l’a donc conseillé.

« Depuis quelques années, Lautaro s’est avéré être un excellent numéro 9. Il l’a montré à l’Inter et avec l’Argentine. Je crois que le train ne passe qu’une fois et à part le fait que l’Inter est une grande équipe reconnue dans le monde entier, le Barça est totalement différent. Jouer avec Messi serait fantastique. S’il reste toujours à l’Inter, ça pourrait être une bonne chose de continuer à y jouer, mais s’il le veut aller à Barcelone et que l’Inter est prêt à le faire partir pour une bonne somme ... »