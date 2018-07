Dans sa chronique pour l’hebdomadaire France Football, Hatem Ben Arfa, toujours libre de tout contrat, a évoqué le rôle prépondérant des latéraux dans le football moderne. Et en prenant l’exemple de Bouna Sarr, reconverti à ce poste par Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille, l’ancien Parisien a glissé un petit conseil surprenant à son ex-partenaire dans la capitale, le Brésilien Lucas, aujourd’hui à Tottenham.

« À l’avenir, je suis persuadé que de plus en plus d’ailiers vont accepter de reculer pour encore mieux exploiter leur potentiel. (...) Dans cet esprit, je suis persuadé que s’il acceptait de reculer, Lucas, mon ancien coéquipier du PSG, deviendrait l’un des meilleurs latéraux du monde. Et quand je dis ça, je suis sérieux », a-t-il expliqué. Qu’en diront l’Auriverde et Mauricio Pochettino, coach des Spurs ?