Hier soir, l’Olympique de Marseille a réalisé une prestation aboutie pour battre le RB Leipzig (5-2) et se qualifier pour les demi-finales de l’Europa League. Si la soirée a été grandiose pour les Marseillais, du côté allemand le réveil risque d’être compliqué. Revenu sur cette déconvenue après le match, l’entraîneur du club allemand, Ralph Hasenhüttl a affiché sa déception : « On avait bien débuté. Puis, on y a cru après le 3-1. On a même une chance en fin de match. C’était notre première au niveau international, on avait une possibilité de passer. On l’a perdue. On est très déçu. »

Le technicien autrichien a également pointé du doigt l’écart entre les deux équipes au niveau de l’expérience tout en louant la qualité des Olympiens : « Keita ? Il n’était pas très bien et paraissait très nerveux. Comme d’autres. Étaient-ils impressionnés par le stade ? Ce match, en tout cas, a été très important pour nous. Mais il nous manque encore pas mal d’expérience. On n’a pas réussi à s’en sortir. Et on a été puni de notre performance. Maintenant, oui, Marseille peut remporter cette compétition. D’autres équipes sont de très bon niveau. Mais Marseille a démontré qu’il pouvait très bien faire chez lui. »