Le 25 novembre dernier, des heurts dans la ville de Buenos Aires et autour du Stade Monumental ont empêché la tenue de la finale retour de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors. Pour éviter de nouveaux affrontements, la CONMEBOL a décidé de délocaliser cette rencontre dans l’antre du Real Madrid, le stade Santiago Bernabéu, le dimanche 9 décembre. Une décision que conteste Boca, mais également River, qui a intenté une action en justice.

D’ailleurs, le coach des Millonarios, Marcelo Gallardo, a poussé un coup de gueule à ce sujet en conférence de presse, relayée par AS. « Jouer la Copa Libertadores à 10 000 kilomètres. Un jour, nous nous souviendrons de cela comme une honte totale. Ils ont volé ce match aux supporters de River. (...) Je comprends l’indignation des fans de River, car ils n’ont pas la possibilité de voir leur équipe dans les mêmes conditions que les fans de Boca à l’aller. Les supporters ont le sentiment qu’on leur vole une occasion unique. Ce groupe va se préparer de la meilleure des manières possibles pour les rendre heureux. La force intérieure de cette équipe va refaire surface dimanche. Nous avons perdu beaucoup (...) et dimanche nous avons beaucoup à gagner. Ils ont enlevé notre esprit. À tous. Aux fans de River, à notre institution, mais cela nous donnera plus de force pour nous préparer de la meilleure des façons. Nous nous sommes toujours relevé après les coups durs. C’est l’un des plus difficiles. »