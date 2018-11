Plongé dans une affaire de paris sportifs, Daniel Sturridge est dans la tourmente depuis maintenant quelques jours. Alors qu’il peut faire face à une lourde sanction de la Fédération anglaise (FA), qui peut aller d’une simple amende à de longues suspensions, le Sun rapporte aujourd’hui que c’est son cousin qui est impliqué dans cette histoire.

Ce dernier a parié une grosse somme d’argent (10 000 £, environ 11 250 €) sur le transfert de l’Anglais, évoluant à Liverpool, à l’Inter Milan, au mois de janvier dernier. Or, « il est interdit à tous les footballeurs professionnels de parier ou de donner à la famille et aux amis des informations privilégiées », rapporte le média britannique. Finalement, le parieur a perdu sa mise, Sturridge signant à West Bromwich pour la fin de l’exercice 2017-2018. Ce dernier coopère dans cette enquête, et est enclin à continuer.