Le Collectif Ultras Paris a décidé de taper du poing sur la table. La raison ? Le manque de considération de certains joueurs envers l’institution du Paris Saint-Germain. Si aucun joueur n’est directement cité dans le communiqué publié par le CUP, on peut légitimement penser que les déclarations d’amour de Dani Alves envers le FC Barcelone et les parties de poker de Neymar lors du sacre du Paris SG ne sont pas passées inaperçues.

Un comportement qui semble agacer le CUP, qui a tenu à exprimer son ras-le-bol. « Après le non-match et la piètre prestation des nôtres contre le Real, les péripéties de la gestion d’une blessure, à la limite de l’indécence et loin de notre ville, et les comportements irrespectueux qui se multiplient envers les supporters, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux, nous exigeons de la part de nos joueurs un peu plus de retenue et surtout de respect vis-à-vis de l’institution qu’est le Paris Saint-Germain », peut-on lire. Ce coup de gueule trouvera-t-il écho au sein du vestiaire parisien ?