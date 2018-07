L’Equipe de France est aux anges et partout la fête bat son plein dans le pays. A Moscou aussi, les joueurs ont commencé leur célébration. Ils seront bien accompagnés puisque le président de la République a rejoint les Bleus dans le vestiaire et a même pu effectuer un dab en compagnie des spécialistes Benjamin Mendy et Paul Pogba.