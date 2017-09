Comme chaque semaine, le Grand Show des réseaux sociaux revient avec cette semaine le duo infernal Bakayoko-David Luiz à Chelsea, les joueurs du PSG concentrés un max en voiture, Neymar en bonne compagnie à Londres, Stephen Curry à Stamford Bridge, Bernardo Silva contrôlé à l’aéroport, Alexis Sanchez qui essaye un casque de réalité virtuelle, les murs de l’Academy de Manchester United que nous fait visiter Lingard, Ferdinand qui devient boxeur professionnel, Cristiano Ronaldo, l’athlète, Benzema qui garde la forme, la MSN réunie sur Instagram, le but du fils de Marcelo, Lucas et Cavani sous la grêle, Cabella content après la victoire de Saint-Etienne, Bony qui chante sa chanson à Swansea, l’inauguration du nouveau stade de l’Atletico ou encore le défi de Cristiano Ronaldo relevé par Rory McIlroy.

On poursuit avec Benjamin Mendy qui vole le téléphone de Bernardo Silva, Courbis ironique sur Evra, Mbappé soutient Dembélé après sa blessure avec le Barça, Balotelli conseille Neymar sur les penaltys avec Cavani, les légendes comme Gerrard, Maradona et Beckham qui débarquent dans PES, Neuer qui donne de ses nouvelles après sa blessure, Benjamin Mendy content de sa note sur PES, le petit pont de Maradona, Cristiano Ronaldo supporter du Sporting Portugal, la vidéo du lundi de Evra, un supporter du PSG nu sur les Champs après les signatures de Mbappé et Neymar, Gerrard qui prépare la relève, le maillot collector de Liverpool, le nouveau fail de Piqué contre Getafe et enfin les nouveaux crampons de CR7.