Manchester United vient de publier ses comptes trimestriels. Et on en lisant entre les lignes, on découvre que le départ de José Mourinho et son staff a coûté cher aux Red Devils.

Sky Sports, qui a eu accès aux détails financiers, rapporte que les pensionnaires d’Old Trafford ont dû s’acquitter d’un chèque de 22,3 M€ au moment de remercier le Special One et ses adjoints.