Le dérapage de Darron Gibson sèmera sans doute la pagaille dans le vestiaire de Sunderland. Dans une vidéo publiée sur le réseau social Twitter, on le voit en état d’ébriété critiquer ses coéquipiers. Selon lui, certains ne donnent plus assez sur le terrain, préoccupés par leur départ du club, alors que même que les Black Cats viennent de descendre en D2 anglaise.

« Nous sommes nuls. Bien sûr que nous le sommes. Cela me fait ch***. Il y a trop de gens dans le club qui s’en foutent. Moi je veux toujours jouer pour ce club. Les autres ne veulent plus. » Le milieu de terrain irlandais fait notamment référence à trois joueurs : Lamine Koné, Wahabi Khazri et Jeremain Lens, révèle le Telegraph.