Depuis quelques jours, Dejan Lovren et Sergio Ramos se tirent la bourre. Le défenseur des Reds avait allumé une première brèche en déclarant : « Ramos fait beaucoup plus d’erreurs que moi mais il est au Real Madrid. Avec Ronaldo, quand vous faites une erreur, c’est 5-1, 5-2 et personne ne voit les erreurs. Quand je fais une erreur, ça fait 1-0 », ce à quoi le défenseur Merengue avait surenchéri : « Je ne sais pas si ces choses sont dites par frustration ou pour d’autres raisons mais je ne vais pas répondre à Lovren ou qui veut gagner trois couvertures ou ouvrir le journal télévisé ».

L’ambiance était donc bien présente avant le choc entre la Croatie et l’Espagne, finalement remporté par les vice-champions du monde 2018 (3-2). A l’issue du match, Dejan Lovren a célebré et en a profité pour rajouter une couche sur Sergio Ramos par le biais d’une photo relativement sobre sur Instagram, avant de déraper dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, déclarant notamment : « 3-2. Vas-y, parle maintenant mon pote ? C’est une bande de p… ». Décidément, la guerre entre les deux centraux est loin d’être terminée...