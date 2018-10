Joueur (1976-1978) puis entraîneur des Newell’s Old Boys (1990-1992), où il a remporté deux titres de champion d’Argentine (1991 et 1992), Marcelo Bielsa n’en est pas moins un fervent supporter, et ce depuis son plus jeune âge. Le nom du stade du club argentin porte même son nom depuis 2009. C’est donc sans surprise, mais non sans générosité, que l’actuel coach de Leeds United a fait un don aux Rojinegros.

Comme le rapporte le journal argentin Olé, El Loco a offert au club de Rosario un hôtel de 2000 m², d’une valeur de 2,5 M$ (2,16 M€), juste à côté du centre d’entraînement des Lépreux. Cet édifice, dont l’architecte n’est autre que Maria Eugenia, sœur de Bielsa, sera consacré aux joueurs. Il sera inauguré le 3 novembre prochain, pour les 115 ans du club. Il portera le nom de Jorge Griffa, mentor de l’ancien coach de l’OM.