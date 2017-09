Ronaldinho continue d’éblouir la planète football de son talent. Certes, plus au très haut niveau mais chacune de ses prestations est scrutée et diffusée dans le monde entier. La preuve encore avec ce tournoi de futsal en Inde.

Le génie brésilien était présent et a donc fait parler son talent. Auteur d’un doublé, avec un but de la tête et un petit piquet plein de sang-froid face au gardien, il a régalé le public venu tout spécialement pour lui.