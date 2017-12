Comme chaque semaine, c’est le retour du Grand Show avec aujourd’hui Paulo Dybala qui découvre la neige, la nouvelle coupe de Ryad Mahrez, le vestiaire ultra-connecté du PSG, Benjamin Mendy en bon supporter de l’OM, la coupe en mode Antoine Griezmann de Alexandre Pato, Juan Cuadrado aime la neige, Medhi Benatia insulte Daniel Riolo, Patrice Evra pas fatigué, l’idole de André-Pierre Gignac, Kylian Mbappé qui cherche un tueur, la liste des 23 pour la Coupe du monde de Benoit Hamon, Kylian Mbappé encourage la France, la statue de Lionel Messi vandalisée, les réactions au carton rouge de Paul Pogba contre Arsenal, le but de Brignoli pour Benevento à la 95e minute, les célébrations de Bristol City ou encore la nouvelle coupe de Pierre-Emerick Aubameyang.

On poursuit avec le craquage de Patrice Quarteron à Marseille, le chant génial pour Mohamed Salah, l’avion en papier du Camp Nou, le pull de Noël de l’OM, la chanson préférée de Thomas Meunier, Ederson fou, le stade de Philadelphie et sa vue magnifique, la nouvelle recrue de Yeovil Town, Yzeure qui tire Monaco en Coupe de France, Thomas Meunier se moque de Serge Aurier, la coupe de Layvin Kurzawa moquée, Marco Verratti et le français, le community manager du PSG et de l’OL en forme et enfin André-Pierre Gignac entarté pour son anniversaire.