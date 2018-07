Cet après-midi avait lieu la présentation de la dernière recrue du FC Barcelone au Camp Nou : le défenseur français de 23 ans Clément Lenglet. Ce dernier peinait à contenir son émotion face à la presse. Mais il comptait sur le soutien de son compatriote, Eric Abidal. Présent pour accueillir la nouvelle recrue, le directeur sportif du club catalan a expliqué les raisons du choix Lenglet.

« Clément Lenglet nous rejoint pour son talent et son profil, il est très à l’aise balle au pied mais également sans ballon. Il est très bon d’un point de vue tactique, il a la patience et le calme nécessaires lorsque les adversaires pressent quand nous avons la possession. Il a montré tout son talent à Nancy et à Séville. Nous voulons signer des joueurs pour le présent tout en ayant une vision à long terme. Il est un joueur d’avenir et nous lui souhaitons le meilleur au club, en espérant qu’il nous aide à décrocher tous les titres possibles, » a déclaré Éric Abidal. Quelques minutes plus tôt, le président des Blaugranas Josep Bartomeu a expliqué le choix d’enrôler le joueur formé à l’AS Nancy-Lorraine. « Lenglet est un joueur que le Barça suivait depuis longtemps. Il a une expérience de la Liga qui est plutôt importante. C’est un excellent joueur et en plus il connaît bien notre club. Nous sommes ambitieux, et avec des joueurs comme lui nous améliorons la qualité de notre effectif », a ainsi confié Bartomeu.